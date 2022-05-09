Евровидение-2022: где смотреть, кто участвует, чего ожидать?
Евровидение 2022 пройдет в стране-победительнице прошлогоднего конкурса — Италии, в Турине. Из первого и второго полуфинала в финал конкурса пройдет только 25 стран из 40. Представитель от Эстонии Stefan с песней “Hope“(Надежда)выступает во втором полу-финале. За кем же наблюдать в первой части отбора, который пройдет уже в этот вторник?
Представители стран Большой Пятерки проходят в финал без предварительного участия и голосования в полуфиналах. Сами трансляции можно будет посмотреть на официальном аккаунте Евровидения на YouTube ( на английском языке). Также прямые трансляции на русском языке будут на телеканале ETV+ и портале rus.err.ee.
Первый полуфинал
Трансляция первого полуфинала 10-го мая начнется в 22.00 по эстонскому времени. Несмотря на то, что артист, представляющий Эстонию, выступает позже, в первом полуфинале стоит обратить внимание на исполнителей от Украины — именно им букмекеры пророчат первое место в конкурсе.
Вот полный список тех, кто выступит 10-го мая:
1.Албания: Ronela Hajati — Sekret
2.Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad
3.Литва: Monika Liu — Sentimentai
4.Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry
5.Словения: LPS — Disko
6.Украина: Kalush Orchestra — Stefania
7.Болгария: Intelligent Music Project — Intention
8.Недерланды: S10 — De Diepte
9.Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers — Trenulețul
10.Португалия: MARO — Saudade, Saudade
11.Харватия: Mia Dimšić — Guilty Pleasure
12.Дания: REDDI — The Show
13.Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo
14.Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
15.Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
16.Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
17.Армения: Rosa Linn — Snap
Второй полуфинал
Второй полуфинал пройдет в четверг, 12-го числа, так же в 10 часов вечера. Выступают представители следующих стран:
1.Финляндия: The Rasmus — Jezebel
2.Израиль: Michael Ben David — I.M
3.Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
4.Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
5.Грузия: Circus Mircus — Lock Me In
6.Мальта: Emma Muscat — I Am What I Am
7.Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper
8.Австралия: Sheldon Riley — Not The Same
9.Кипр: Andromache — Ela
10.Ирландия: Brooke — That’s Rich
11.Северная Македония: Andrea — Circles
12.Эстония: Stefan — Hope
13.Румыния: WRS — Llámame
14.Польша: Ochman — River
15.Монтенегро: Vladana — Breathe
16.Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You
17. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
18.Чехия: We Are Domi — Lights Off
Финал
Финал Евровидения пройдет 14-го числа в субботу в 22.00. Голосовать жители Эстонии смогут, отправив смс или позвонив по номеру, который будет указан на экране во время эфира. Есть и возможность голосовать через приложение Eurovision Song Contest, которое можно беплатно скачать на телефон из AppStore или PlayMarket.
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