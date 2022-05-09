Евровидение-2022: где смотреть, кто участвует, чего ожидать?

Евровидение 2022 пройдет в стране-победительнице прошлогоднего конкурса — Италии, в Турине. Из первого и второго полуфинала в финал конкурса пройдет только 25 стран из 40. Представитель от Эстонии Stefan с песней “Hope“(Надежда)выступает во втором полу-финале. За кем же наблюдать в первой части отбора, который пройдет уже в этот вторник?

Представители стран Большой Пятерки проходят в финал без предварительного участия и голосования в полуфиналах. Сами трансляции можно будет посмотреть на официальном аккаунте Евровидения на YouTube ( на английском языке). Также прямые трансляции на русском языке будут на телеканале ETV+ и портале rus.err.ee.

Первый полуфинал



Трансляция первого полуфинала 10-го мая начнется в 22.00 по эстонскому времени. Несмотря на то, что артист, представляющий Эстонию, выступает позже, в первом полуфинале стоит обратить внимание на исполнителей от Украины — именно им букмекеры пророчат первое место в конкурсе.

Вот полный список тех, кто выступит 10-го мая:

1.Албания: Ronela Hajati — Sekret

2.Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad

3.Литва: Monika Liu — Sentimentai

4.Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry

5.Словения: LPS — Disko

6.Украина: Kalush Orchestra — Stefania

7.Болгария: Intelligent Music Project — Intention

8.Недерланды: S10 — De Diepte

9.Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers — Trenulețul

10.Португалия: MARO — Saudade, Saudade

11.Харватия: Mia Dimšić — Guilty Pleasure

12.Дания: REDDI — The Show

13.Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo

14.Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól

15.Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

16.Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

17.Армения: Rosa Linn — Snap

Второй полуфинал

Второй полуфинал пройдет в четверг, 12-го числа, так же в 10 часов вечера. Выступают представители следующих стран:

1.Финляндия: The Rasmus — Jezebel

2.Израиль: Michael Ben David — I.M

3.Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano

4.Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black

5.Грузия: Circus Mircus — Lock Me In

6.Мальта: Emma Muscat — I Am What I Am