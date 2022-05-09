Все внимание Украине? Открытие конкурса Евровидение 2022 в Турине

Музыкальный конкурс “Евровидение-2022” открылся в воскресенье вечером, 8 мая, в Турине. В королевском дворце Венария в пригороде итальянского мегаполиса исполнителей из 40 стран-участниц приветствовали мэр Турина и глава региона Пьемонт, руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) и организаторы конкурса в Италии. Кульминацией церемонии стал традиционный проход конкурсантов по ковровой дорожке, которая на “Евровидении” не красного, а бирюзового цвета.



Война в Украине и “Евровидение”

Тема войны в Украине на церемонии не поднималась. Отвечая на вопрос ведущего о музыкальном стиле Kalush Orchestra, солист этой украинской группы Олег Псюк отметил только: “Сейчас как никогда важно показать миру нашу культуру”. Позже он добавил: “Украинская культура жива, — украинская музыка — жива”. А участницы исландской группы Systur спели припев из песни Джона Леннона “Imagine”, которая является и антивоенным гимном.

Однако в преддверии конкурса солидарность с Kalush Orchestra и с Украиной выразили многие исполнители. Победители прошлого “Евровидения“ — группа Maneskin — на одном из своих концертов. Секстет из Латвии Citi Zeni записал на украинском ковер-версию песни “Stefania”, с которой Kalush Orchestra приехали в Турин. Грузинская группа Circus Mircus отложила премьеру клипа на свою конкурсную песню, выложив в YouTube: “Видео не доступно. Исполнитель осуждает российское вторжение в Украину”. А немец Малик Харрис (Malik Harris) на национальном отборе выступал с гитарой со стикером цветов украинского флага “I stand with Ukraine” (“Я — с Украиной”).

По прогнозам букмекеров, Kalush Orchestra является главным фаворитом на победу в нынешнем конкурсе, значительно опережая Mahmood & Blanco из Италии и Сэма Райдера от Великобритании. Полуфиналы “Евровидения-2022” пройдут 10 и 12 мая, а финал — в субботу, 14 мая.

Изгои “Евровидения”