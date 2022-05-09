За день до Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победителя

Фаворитом, как и прежде, остается рэп-коллектив из Украины Kalush Orchestra, однако после торжественной церемонии открытия конкурса и репетиций на сцене Евровидения их шансы на победу заметно выросли. Соответствующая статистика появилась на официальном сайте Eurovision World.

Букмекеры ставят на то, что Украина в этом году завоюет первое место 48%. Это, вероятно, рекордный коэффициент от аналитиков за всю историю конкурса.

Перед началом европейского турне и старта репетиций в Турине "золото" сулили итальянскому дуэту Mahmood и BLANCO. Сейчас их шанс на победу оценивается в 11%.

В спину итальянцам дышит популярный блогер-певец из Великобритании, которого в сети хорошо знают как кавер-исполнителя мировых хитов Сэм Райдер. Длинноволосый британец отстает от второго места, по версии букмекеров, всего на 1%.