Стефан Айрапетян рассказал о том, как ему удалось похудеть. "Я просто исключил из меню свой любимый напиток"

Конкретную цифру он назвать не может, так как на весы не встает. Но, по его мнению, определенную потерю веса можно заметить внешне.

По словам певца, у него не было никакой строгой диеты или интенсивных тренировок в зале. Стефан говорит, что просто ел меньше, а двигался больше. К тому же он отказался от своего любимого напитка — кока-колы. Ее в меню певца больше нет.

Но менять свои пищевые привычки непосредственно перед самим Евровидением в его планы не входило: “Я считаю, что сейчас в этом нет нужды. Я в хорошей форме”.