09.05.2022, 14:20
Стефан Айрапетян рассказал о том, как ему удалось похудеть. "Я просто исключил из меню свой любимый напиток"
Foto: Jaanus Lensment
Стефан всегда был в хорошей форме. Но к финалу конкурса Eesti laul он все же скинул несколько килограмм, — пишет Kroonika.
Конкретную цифру он назвать не может, так как на весы не встает. Но, по его мнению, определенную потерю веса можно заметить внешне.
По словам певца, у него не было никакой строгой диеты или интенсивных тренировок в зале. Стефан говорит, что просто ел меньше, а двигался больше. К тому же он отказался от своего любимого напитка — кока-колы. Ее в меню певца больше нет.
Но менять свои пищевые привычки непосредственно перед самим Евровидением в его планы не входило: “Я считаю, что сейчас в этом нет нужды. Я в хорошей форме”.