09.05.2022, 13:07
Иван Дорн и его российские родственники отреклись друг от друга
ФОТО: screenshot - youtube
Украинский музыкант Иван Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России. Точнее, они перестали общаться с ним, а он не стал после этого настаивать на общении.
“У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест”, — рассказал он в интервью украинским СМИ.
При этом певец отметил, что “есть точно адекватные россияне”, однако в большинстве случаев они уехали из родной страны. В качестве примера он назвал Noize MC, Монеточку и Oxxxymironа, которые устраивают благотворительные концерты за рубежом.