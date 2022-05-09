Иван Дорн и его российские родственники отреклись друг от друга

“У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест”, — рассказал он в интервью украинским СМИ.