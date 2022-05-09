Новым “Доктором Кто” станет молодой темнокожий актер, известный по “Половому воспитанию”

Британский актёр руандийского происхождения рассказал, что эта роль много значит для него и для людей по всему миру. “Каждый из моих невероятно талантливых предшественников справлялся с этой уникальной ответственностью с максимальной заботливостью”, — сказал Гатва. Артист добавил, что хоть у него и одно сердце, оно будет полностью отдано роли (поясним, что у расы Таймлордов, к которым принадлежит Доктор, два сердца).

В 2020 году за роль Эрика Эффионга в “Половом воспитании” Гатва был удостоен награды BAFTA Scotland за лучшую мужскую роль. Как рассказали продюсеры “Доктора Кто”, на кастинге Нкути поразил всех своей игрой.

Однако главная интрига сезона, который должен выйти в ноябре 2023 года — возвращение Расселла Т. Дэйвиса — шоураннера, который перезапустил франшизу в 2005 году и “рулил” в течение первых четырёх сезонов возрождённого сериала. Затем бразды правления взял Стивен Моффат, который сейчас говорит, что сделал всё что мог и хотел и больше к любимому герою не вернётся. А третий шоураннер — Крис Чибнелл — практически угробил сериал. Теперь на возвращение Дэвиса фанаты возлагают большие надежды. Тем более, что он-то как раз не реализовал все свои идеи.

В 2023 году сериал отметит 60-летие. После того, как по состоянию здоровья из него ушёл исполнитель заглавной роли Уильям Хартнелл, первые продюсеры нашли гениальное решение, добавив Таймлордам свойство в случае смертиельной опасности полностью регенерироваться, что позволило без особых проблем менять в дальнейшем актёров, делая сериал по сути бесконечным.