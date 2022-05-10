ВИДЕО | Стефан преодолел свой самый большой страх перед выступлением на Евровидении
66-й по счету конкурс Евровидения начался с церемонии открытия 8-го мая. По бирюзовому ковру прошел представляющий Эстонию Стефан. Он очаровал фанатов, которые прямо-таки визжали от восторга при виде его, сообщает Kroonika. Интервью на русском читайте ниже!
Получал ли ты когда-нибудь в жизни столько внимания, как за последние полчаса?
Мне нравится это внимание, люди — замечательные. Особенно фанаты.
До Евровидения ты упоминал в интервью, что беспокоишься о своем уровне английского языка. Ушел ли сейчас этот страх?
Сейчас я считаю, что это вообще не проблема. Говорить я умею. Возможно, мне просто нужно больше времени. Но в этом плане беспокойства я не испытываю.
Сколько раз ты уже здесь исполнил свою песню на сцене?
Точно больше десяти.
Задавали ли тебе какие-то странные вопросы?
Я должен подумать. Мне кажется, что странных вопросов еще не было. Подождем. Может быть, ты будешь первой?
К интервью подключается Томи Рахула — генеральный продюсер эстонского песенного конкурса Eesti Laul.
Вы ездили на Евровидение с Уку, Виктором и теперь со Стефаном. Все они симпатичные мужчины. Кто из них получил больше всего внимания на “красной дорожке”?
Стефан (смеясь): Не отвечай на это вопрос.
Томи: Ответ на самом деле очень скучный, дипломатичный. Каждый год отличается от другого. В Тель-Авиве было очень много людей. А в прошлом году не было никого. Они, на самом деле, все получили плюс-минус одинаковое количество внимания. Я просто очень рад, что у артиста есть возможность заниматься тем, во имя чего он работает и наслаждаться этим, общаться с публикой, зарубежной прессой и т.д.
Стефан: Я просто хочу от души поблагодарить всех эстонцев за то, что они за меня голосовали. Спасибо всем! Спасибо за эту возможность! Я выложусь на полную и хочу, чтобы Эстония мной гордилась. Мне здесь очень весело, я наслаждаюсь пребыванием тут. Спасибо за эту возможность!
Ты провел в Турине уже неделю. Это твой звездный час?
Я думаю, что мой звездный час настанет, когда я взойду на сцену. А сейчас здесь просто очень весело и классно. Вокруг — прекрасные люди.