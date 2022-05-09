“Никто не жалуется”: Собчак объяснила, почему может называть сына гаденышем

Собчак рассказала в проекте с другими известными мамами, что некоторые не допускают, что к детям-“маленьким ангелочкам” можно применять такие нелестные характеристики. Однако в семье телеведущей на это никто не жалуется.

На вопрос, были ли у нее ситуации, когда Платон бесил ее, Собчак ответила утвердительно.

“В четыре-пять лет сына приходит первая осознанность, что меня бесили многие вещи. Ты ужасно бесишься, но понимаешь, что от осинки не родятся апельсинки. Платон чувствует, когда тебе что-то надо от него, это очень важно, и никогда этого не делает в нужный момент”, — призналась она.