ВИДЕО | Очаровательно! Дети шведской королевской семьи убрали мусор на пляже

Шведский королевский двор также вносит свой вклад в заботу о водных ресурсах и прибрежных зонах. Маленькая принцесса Эстель (10 лет) и ее брат принц Оскар (6 лет) приняли участие в уборке и собрали с пляжа мусор.

День уборки пляжа проводят уже в 10-й раз. Более 50 000 шведов помогают природе и собирают с береговой полосы различный сор.

“В субботу в Швеции десятки тысяч людей убирают мусор. Это здорово! Власти должны делать больше, чтобы поддержать тех, кто в этом участвует”, — комментирует Йоханна Рагнарц, президент организации “Сохраним Швецию чистой“ (Keep Sweden Clean). Она также подчеркивает, что и Шведское агентство по охране окружающей среды, и морская администрация Финляндии должны более активно поддерживать уборку пляжей.

Общешведская кампания напоминает гражданам о том, что мусор есть везде: и в городах, и на природе, и в море.