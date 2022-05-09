09.05.2022, 17:46
ФОТО | Клава Кока и Эльдар Джарахов в Таллинне озадачили поклонников
ФОТО: screenshot - youtube
Впервые за 3 года приехал в Европу”, — поделился с подписчиками российский рэпер и блогер Эльдар Джарахов. Радует, что это путешествие началось именно в Эстонии. Однако он и примкнувшая к нему Клава Кока не смогли не подшутить над поклонниками.
“Мы в Баку”, — внезапно сообщил он уже в Инстаграме, добавив вот это фото.
Подписчики (особенно азербайджанские) всполошились, но знатоки столицы Азербайджана и климата в ней заподозрили неладное: "Непохоже на Баку".
А главные музыкальные эрудиты, обнаружив на снимке ещё и Томми Кэша, уверенно сообщили, что звёзды встретились всё же в Таллинне.
Сегодня же Эльдар рванул в Германию. Ну а куда ещё-то ехать 9 мая?