Шоубиз
09.05.2022, 17:46

ФОТО | Клава Кока и Эльдар Джарахов в Таллинне озадачили поклонников

 
ФОТО: screenshot - youtube

Впервые за 3 года приехал в Европу”, — поделился с подписчиками российский рэпер и блогер Эльдар Джарахов. Радует, что это путешествие началось именно в Эстонии. Однако он и примкнувшая к нему Клава Кока не смогли не подшутить над поклонниками.

“Мы в Баку”, — внезапно сообщил он уже в Инстаграме, добавив вот это фото.

Подписчики (особенно азербайджанские) всполошились, но знатоки столицы Азербайджана и климата в ней заподозрили неладное: "Непохоже на Баку".

А главные музыкальные эрудиты, обнаружив на снимке ещё и Томми Кэша, уверенно сообщили, что звёзды встретились всё же в Таллинне.

Сегодня же Эльдар рванул в Германию. Ну а куда ещё-то ехать 9 мая?

RusDelfi
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