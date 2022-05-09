ФОТО | Клава Кока и Эльдар Джарахов в Таллинне озадачили поклонников

Впервые за 3 года приехал в Европу”, — поделился с подписчиками российский рэпер и блогер Эльдар Джарахов. Радует, что это путешествие началось именно в Эстонии. Однако он и примкнувшая к нему Клава Кока не смогли не подшутить над поклонниками.