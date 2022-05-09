ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ | Концерт в честь дня мира и единства в ЕС: выступят “Свята Ватра”, nublu и Metsatöll

На концерте будут открыты телефоны для пожертвований в поддержку Украины. Сделать пожертвования можно трем некоммерческим организациям: Mondo, Pagulasabi и Slava Ukraini. К концу апреля жители Эстонии отправили в Украину гуманитарную помощь на сумму более 15 миллионов евро, что является ярким примером единства эстонцев и европейцев.

“Может быть, это и есть описание европейца — умение замечать и помогать другим в трудную минуту”, — описал свои чувства на тему Европы музыкант nublu, который исполнит на концерте срез своей музыки последних лет. На концерте nublu выступит с Gameboy Tetris (Павел Бочаров), где также выступят нарвские танцоры из клипа „Für Oksana“.

Последними на концерте выступят Metsatöll. “На этом концерте люди, которые знают, за какие ценности и как стоять в нашей свободной Европе. С высоко поднятой головой. Вооружившись справедливостью и доброй волей”, — сказал музыкант Лаури Ыунапуу, который играет на эстонских народных инструментах в ансамбле Metsatöll.

Концерт перед министерством иностранных дел бесплатный для всех и продлится до 22:55.

Концерт организован министерством иностранных дел, государственной канцелярией, городом Таллинном и представительством Европейской Комиссии в Эстонии. По случаю Дня Европы, 9 мая, и в предшествующие ему выходные по всей Эстонии пройдут мероприятия. Программа мероприятий доступна на сайте.