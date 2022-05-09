Умер Кеннет Уэлш — звезда “Твин Пикса”, “Послезавтра” и “Авиатора”

“Кен был одним из величайших актеров Канады всех времен, с сотнями запоминающихся ролей, охватывающих десятилетия. Его будет сильно не хватать”, — заявили в Альянсе канадских кино- теле и радио актеров (ACTRA).

Уэлш родился 30 марта 1942 года в городе Эжмонтон, провинция Альберт. Свою карьеру он начал в качестве участника Стратфордского фестиваля в Онтарио.

Кроме роли в сериале “Твин Пикс”, Уэлш сыграл вице-президента США в научно-фантастическом фильме “Послезавтра”, а также в биографическом фильме “Авиатор” режиссера Мартина Скорсезе. Также в его фильмографии числятся, например, “Тайны Смолвиля”, “Шесть демонов Эмили Роуз”, “Фантастическая четвёрка 2”, и серия канадских фильмов про Шерлока Холмса. В последние годы актер успел сняться в сериалах Lodge 49, Star Trek: Discovery и перезапуске “Зачарованных”.

За свою карьеру он получил премию Canadian Genie Award за роль в фильме “Музей Маргарет”, а в 2003 году высшую гражданскую награду Орден Канады.