10.05.2022, 11:00
Петросяну, Винокуру и Киркорову запретили въезжать в Латвию
ФОТО: screenshot - youtube
Спонтанная акция “Ни дня без Киркорова” на нашем сайте продолжается. На этот раз повод для новости подали наши соседи из Латвии, расширив свой “чёрный список” невъездных в страну. Причём в Латвии всё серьёзно: запрет бессрочный.
“Я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц. Это означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок”, — написал в соцсетях глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Учитывая, что Винокуру уже 74 года, Петросяну 76, а в ближайшее время потепления отношений между странами не ожидается, запрет может фактически оказаться пожизненным.
Также в список попала Ирина Винер-Усманова — главный тренер российской сборной по художественной гимнастике и супруга олигарха Алишера Усманова.