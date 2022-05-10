Петросяну, Винокуру и Киркорову запретили въезжать в Латвию

“Я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц. Это означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок”, — написал в соцсетях глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Учитывая, что Винокуру уже 74 года, Петросяну 76, а в ближайшее время потепления отношений между странами не ожидается, запрет может фактически оказаться пожизненным.