СМИ: Алина Кабаева вновь беременна, но не от Путина

Дало в том, что запустил информацию небезызвсестный профессор Валерий Соловей. Он отличается тем, что отлично умеет подавать себя как чрезвычайно информированного человека. Но при этом его прогнозы сбываются не так уж и часто.

Свои источники Соловей, как обычно, не раскрывает, однако утверждает, что подобная информация имеет все шансы быть правдивой. На это якобы и намекает подавленное и слегка отрешенное состояние путина во время публичных появлений 2 мая. “Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна”, — подчеркнул Соловей. Также он намекнул, что в случае, если беременность — правда, то отцом ребенка вряд ли окажется российский лидер.

Идею подхватил и развил британский таблоид The Sun. Его журналисты со ссылкой на источники (которые, разумеется, тоже не называются) утверждают, что президент РФ пришел в ярость, когда ему сообщили об интересном положении его бывшей протеже.

Ну а народная молва свела Путина с очередной пассией — одной из российских фигуристок, выступавших на прошедшей Олимпиаде.