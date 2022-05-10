ВИДЕО | Певица Монеточка беременна: на концерте в Таллинне живот скрывало свободное платье

На совместном концерте с Noize MC Лиза “Монеточка” На концерте в Таллинне певица исполняла как песни из новых альбомов, так и всем полюбившиеся хиты: “90”, “Если бы мне платили каждый раз” и другие. В какой-то момент по просьбе зрителей она прочитала антивоенное стихотворение — этот момент вы можете увидеть на видео от репортера "Бублика" выше.

На концерте в Таллинне певица была одета в свободное платье. Поэтому для многих зрителей тот факт, что она беременна, стал неожиданностью. Несмотря на то, что на шестом месяце беременности скрыть живот бывает трудно, певице удалось сохранить интригу.

“Ее свободное платье на секунду натолкнуло меня на мысль о беременности, но она быстро улетучилась, на концерте было не до того”, — делится впечатлением одна из зрительниц.

В интервью Ирине Шихман на YouTube-канале “А поговорить”, которое вышло 8 мая, певица поделилась, что ждет девочку и заверила, что беременность была запланированной. Также она рассказала о своих планах, отъезде из России в Вильнюс и о том, как у нее “снизились ожидания” по поводу будущего.

Интервью можно посмотреть ниже: