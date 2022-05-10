Как можно есть сладкое и худеть

“Если рассматривать сладкое, то мы должны принципиально различать два вида сладостей. Первое — сладости на безопасных сахарозаменителях (стевия, эритритол). И непосредственно продукты с сахаром”, — говорит эндокринолог Ольга Павлова.

Чем полезны сахарозаменители? Дело в том, что продукты на сахаре слишком калорийны, кроме того, они провоцируют скачки глюкозы и инсулина в крови. Сладости на стевии и эритритоле в этом смысле гораздо безопаснее.

Уровень инсулина они также повышают, но гораздо меньше. Не будет и резких скачков сахара, что очень важно при инсулинорезистентности и преддиабетном состоянии.

Старайтесь употреблять продукты на сахарозаменителях не в качестве перекуса, а вместе с основным приемом пищи, чтобы не провоцировать лишний раз инсулиновый отклик.

Что касается продуктов с сахаром, их при стремлении похудеть употреблять нежелательно, но можно, соблюдая некоторые правила. Сладкое — это углеводы. Старайтесь употреблять такие продукты в небольших количествах в первой половине дня или перед спортивной тренировкой. Тогда они станут для вас дополнительным источником энергии.

Однако при диабете и преддиабетном состоянии такие продукты лучше полностью исключить, иначе резких колебаний сахара в крови не избежать.