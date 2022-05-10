ВИДЕО | Российский музыкальный блогер: “Давать победу Украине — опасно”

“Учитывая, как яростно директор вещательного союза доказывает, что конкурс не зависит от политики и это чисто музыка, давать победу “Kalush“ — опасно, — считает блогер. — Ведь тогда всем все будет очевидно. Большое количество еврофанатов просто будут истерить, выражать недовольство и разочаруются в конкурсе. И не обязательно, что это будут зрители из России или Украины. Это могут быть зрители и из других стран, потому что они тоже болеют за своих участников и хотят выиграть”.