ВИДЕО | Российский музыкальный блогер: “Давать победу Украине — опасно”
Уже которую неделю букмекеры пророчат победу на Евровидении 2022 украинской группе Kalush Orhestra. “Мне кажется, что букмекеры просто всех вас кинут на бабки”, — считает блогер.
“Учитывая, как яростно директор вещательного союза доказывает, что конкурс не зависит от политики и это чисто музыка, давать победу “Kalush“ — опасно, — считает блогер. — Ведь тогда всем все будет очевидно. Большое количество еврофанатов просто будут истерить, выражать недовольство и разочаруются в конкурсе. И не обязательно, что это будут зрители из России или Украины. Это могут быть зрители и из других стран, потому что они тоже болеют за своих участников и хотят выиграть”.
По словам блогера, люди любят обвинять "Евровидение" в политичности, сами не понимая, что это значит.
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