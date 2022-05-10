Шоубиз
10.05.2022, 18:50

ВИДЕО | Российский музыкальный блогер: “Давать победу Украине — опасно”

 
“Я не считаю песню Stefania победителем, хотя и буду болеть за нее”, — поделился мнением российский блогер Рамин Абдулаев, который уже несколько лет подряд делает обзоры и прямые трансляции "Евровидения".

Уже которую неделю букмекеры пророчат победу на Евровидении 2022 украинской группе Kalush Orhestra. “Мне кажется, что букмекеры просто всех вас кинут на бабки”, — считает блогер.

“Учитывая, как яростно директор вещательного союза доказывает, что конкурс не зависит от политики и это чисто музыка, давать победу “Kalush“ — опасно, — считает блогер. — Ведь тогда всем все будет очевидно. Большое количество еврофанатов просто будут истерить, выражать недовольство и разочаруются в конкурсе. И не обязательно, что это будут зрители из России или Украины. Это могут быть зрители и из других стран, потому что они тоже болеют за своих участников и хотят выиграть”.

По словам блогера, люди любят обвинять "Евровидение" в политичности, сами не понимая, что это значит.

Полностью видео смотрите выше.

RusDelfi
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