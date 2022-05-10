ВИДЕО | Noize MC в Таллинне: больше всего в Прибалтике меня поразила одна вещь

Благотворительный концерт “Voices of peace” ("Голоса мира") был организован, чтобы собрать средства для помощи Украине.

“Мы, русские музыканты Noize MC и Монеточка, выступаем против чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины", — говорится на сайте мероприятия, где также велась бесплатная трансляция концерта.

Артисты проводят серию совместных благотворительных концертов “Voices of Peace”, чтобы собрать средства для медицинской, продовольственной, правозащитной и другой гуманитарной помощи мирным жителям Украины. Поэтому главные хиты Noize MС и Монеточки звучали в полностью заполненном таллиннском клубе Cathouse под аккомпанемент антивоенных лозунгов, главный из которых — “Нет войне!” — раздавался чаще других.

Noize MC рассказал зрителям о том, что у него с Таллинном связано огромное количество воспоминаний. “Это и моя самая первая европейская гастроль, это все мои первые клипы”, — поделился артист.

“Больше всего меня поразила в Прибалтике вещь неочевидная — практически все люди моего возраста (певцу 37 лет, — прим. "Бублик"), с которыми я начинаю разговор о Егоре Летове, оказываются фанатами "Гражданской обороны”, — сказал Noize MC.

Артист также высказался о происходящем в Мариуполе и о своем личном отношении к городу: “Эту песню (речь об одной из самых известных песен исполнителя “Вселенная бесконечна”, — прим. "Бублик") я начал писать в августе 2021 года в Мариуполе. Там я придумал припев и большую часть аранжировки. Не успел закончить, потому что нужно было ехать на фестиваль. Там мы посмотрели сет “Ляписов” (группа “Ляпис Трубецкой“, — прим. "Бублик"), а потом пошли на “Мумий Тролля”.

Это был замечательный, прекрасный летний вечер и совершенно великолепный фестиваль. Классный город, добрые люди вокруг. Отличная тусовка на берегу моря. Я никогда не прощу тех, кто это сделал”.

Также Noize MC высказался, что считает, что каждый россиянин так или иначе замешан в происходящем, в том числе и он сам.