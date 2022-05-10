“С Россией будущее не связываю”: Максим Леонидов вновь уехал в Израиль

Решение о переезде созрело ещё задолго до февральских событий, после которых началась массовая эмиграция российских знаменитостей.

Близкий друг и коллега по цеху певца Андрей Макаревич также проживает в Израиле и не планирует возвращаться на родину как минимум пока не закончится война.

Вот и Максим Леонидов заявил, что с Россией свое будущее не связывает. “Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идёт в школу учиться в израильскую, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остаётся за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, остаётся в Израиле”, — сказал артист.

Напомним, что Леонидов уже уезжал в Израиль, где жил и работал с конца 1990 по 1996 годы, но затем вернулся в Россию. Интересно, что новая эмиграция состоится уже с другой супругой — причём даже не второй, а третьей. Первый отъезд пришёлся на союз с Ириной Селезнёвой, с конца 1999 по 2003 годы он был женат на Анне Банщиковой, сейчас же супругой и матерью обоих детей является Александра Камчатова. Объединяет всех спутниц жизни Максима профессия — все они актрисы.