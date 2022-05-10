Гастроли патриотов. Как кремлевские эксперты и шоу-бизнес зарабатывают на концертах “Za Россию”

Как артистам обычно платят за концерты?

Би-би-си изучила опубликованную смету концертов, которые ранее оплачивали власти. В 2019 году в контракте на 5 млн рублей для участия Димы Билана (он в марафоне не участвовал) в волжском гала-концерте 75% суммы составлял гонорар Билана (3,75 млн). Агент получил за услуги 300 тысяч рублей (примерно 10% от гонорара), и около 1 млн рублей стоили трансфер, отель, питание и гримерка.









На статусных мероприятиях Кремля расклад иной. До марафона "Za Россию" самую дорогую концертную программу в 2016 году заказало Управление делами президента (УДП) - для развлечения участников саммита АСЕАН в Сочи. Из 83 млн рублей на гонорары артистам выделили 20%, чуть больше стоили проезд и проживание, а почти половина денег ушла на декорации и сценическое оборудование. Примерно такую же долю из общей суммы 60 млн рублей УДП выделяло на гонорары артистам к саммиту БРИКС и ШОС 2015 года в Уфе.