В российском парламенте задумались о запрете на упоминание уехавших из страны артистов

“Пора принимать решение — это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть”, — сказал парламентарий. Он выразил мнение, что любое упоминание имен таких людей, даже отрицательное, — это какая-никакая реклама. Цеков уточнил, что, если такой законопроект примут, нарушителям может грозить мера наказания за нарушение соответствующего запрета.

А дальше неожиданно посыпались комментарии, опровергающие укоренившийся российский постулат “парламент — не место для дискуссий”. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает, что предложение о запрете упоминания в СМИ артистов, покинувших Россию, не будет принято законодательно. “Это частное мнение двух коллег, которое вряд ли может быть реализовано. Конституция России прямо запрещает цензуру и гарантирует свободу СМИ”, — заявил Хинштейн. Он также добавил, что не видит смысла в этой инициативе, так как она сделает из артистов “страдальцев”.

“Никаких законов с запретами упоминать в СМИ имена людей, которые покинули страну в последние месяцы, в России не будет”, — написал один из самых одиозных сенаторов и владелец коллекции дорогих часов Андрей Клишас.

А вот депутат Государственной думы от фракции “Единая Россия” Сергей Бурлаков поддержал предложение. Он подчеркнул, что нельзя “мусолить в СМИ недостойные российского гражданина плевки в сторону родной страны”.

Мы же прогнозируем, что такое решение всё же принято не будет — иначе кого будут “полоскать” на многочисленных ток-шоу?