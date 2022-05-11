Фанатка “Металлики” родила прямо на концерте

На концерте в Бразилии рокеров Metallica у фанатки Джойс Фигейро, находившейся на 39-й неделе беременности, начались схватки. Врачи решили принимать роды прямо на стадионе, так как не осталось времени вести ее в роддом. Об этом написала сама героиня новости в Instagram.