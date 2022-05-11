11.05.2022, 12:09
Фанатка “Металлики” родила прямо на концерте
Foto: MPI04/Capital Pictures
На концерте в Бразилии рокеров Metallica у фанатки Джойс Фигейро, находившейся на 39-й неделе беременности, начались схватки. Врачи решили принимать роды прямо на стадионе, так как не осталось времени вести ее в роддом. Об этом написала сама героиня новости в Instagram.
Она отметила, что роды начались за три песни до окончания концерта на стадионе Estàdio Couto. Мальчик, Луан, появился на свет в 11:15 вечера под звуки песни “Enter Sandman” из первого одноименного альбома группы.
“На каждый концерт, на который я прихожу, что-то происходит. На этот раз я превзошла саму себя”, — пошутила Фигейро.