“Плохая погода”: Анфиса Чехова нашла причины не возвращаться в Россию

“В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития”, — заявила телеведущая.

Звезда “Секса с Анфисой Чеховой” также отметила, что в ближайшее время не планирует запускать новые проекты.

Российская телеведущая переехала на Бали вместе с сыном Соломоном в апреле 2022 года. Несмотря на то, что Чехова планировала вернуться на родину, она уже устроила своего сына в местную школу. Похоже, плохая погода в Москве надолго…