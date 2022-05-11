11.05.2022, 14:00
“Плохая погода”: Анфиса Чехова нашла причины не возвращаться в Россию
ФОТО: screenshot - youtube
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, что ее долгий отъезд на Бали связан с отменой проектов и плохой погодой в Москве. Этим она поделилась со своими подписчиками в соцсетях.
“В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития”, — заявила телеведущая.
Звезда “Секса с Анфисой Чеховой” также отметила, что в ближайшее время не планирует запускать новые проекты.
Российская телеведущая переехала на Бали вместе с сыном Соломоном в апреле 2022 года. Несмотря на то, что Чехова планировала вернуться на родину, она уже устроила своего сына в местную школу. Похоже, плохая погода в Москве надолго…