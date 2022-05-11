Звезду “Орла и решки” обвинили в предательстве Мариуполя

“Вчера получил сообщения о том, что я предал свой город. Предал свой город, Карл! “Предатель”, “Через 50 лет приедешь, и то, если простим” (писали люди из России). Очень интересная логика. То есть, чтобы не считаться предателем у некоторых, нужно предать других”, — удивляется Бедняков.

Чтобы не “предать свой город”, нужно предать свою страну. Вот на этой фотографии я смотрю на вас, писаки. Запомните: я — украинец. И другой Родины у меня нет. А те, кто предал страну и переметнулся туда, где дали немного денег и назначили заместителем заместителя председателя председателей, скажу: предатели — вы! И за деньги Родину не купишь”, — гневно ответил обвинителям ведущий.

“И в Мариуполь мы вернёмся. Как и в Херсон, Мелитополь, Бердянск, Новую Каховку и другие города нашей страны. Мы уверены в этом. И в этом наша сила”, — резюмировал Андрей Бедняков.