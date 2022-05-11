Россия (в лице Филиппа Киркорова) все же проникла на Евровидение

Напомним, в далёком 1995 году Филипп Киркоров принял участие в конкурсе, но без особого успеха — 17-е место. Однако сама тусовка ему понравилась, и он старался посещать Евровидение как можно чаще. Как правило, он для этого продюсировал исполнителей. Через его руки прошли, например, украинцы Александр Пономарёв и Ани Лорак, белорус Дмитрий Колдун, молдаване DoReDos и Наталья Гордиенко, россиянки сёстры Толмачёвы. Также он поставил номер Диме Билану (в его первой попытке — с появлением балерины из рояля) и в соавторстве с Димитрисом Контопулосом написал обе песни для Сергея Лазарева.

На этот раз Филипп приехал на конкурс, как он пишет, “по специальному приглашению за заслуги перед “Евровидением“ — как “абсолютно независимый гость”.

Однако не все прониклись радостью российского поп-короля. “Зачем вам это? Я думала, вы гурман, а вы всеядный”, “Смысл ехать туда, откуда послали?”, “Свой среди чужих, туда тебе и дорога”, “Без России что там делать?”, “Ни совести, ни чести. Может, уже свалите туда?”, “Сатана на бесовском балу! Анафема!!!”, “В Европе он готов полы лизать“ — эти и подобные им комментарии оставили возмущённые фолловеры.