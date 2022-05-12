Больной онкологией Олег Тиньков озвучил свои шансы выжить

Недавно 54-летний Олег Тиньков продал свою долю в группе “Тинькофф” и заявил об окончательном решении переехать в Италию. По словам предпринимателя, сейчас у него другие приоритеты в жизни. Он занимается домашним хозяйством, общается с семьей и проходит реабилитацию после длительного лечения от лейкоза.

В YouTube-шоу “вДудь” Олег Юрьевич показал огород, которому теперь посвящает все свободное время. “Я на пенсии. Мне сейчас надо выживать. По последним цифрам у меня 50 на 50 выживаемости на ближайший год. Начал всего с 10 процентов. Сейчас до 50 добрел. Ну там пятилетняя выживаемость по статистике. 9 июля будет два года после трансплантации. Считается, что это очень крутой срок! А вот пять — считай выжил! Нахожусь в промежуточной фазе, поэтому быть пенсионером мне хорошо. Супруге не очень, она более активная. Мне чуть-чуть спорта, правильно поесть…” — делился Тиньков.

Олег проходил лечение в Германии, которое обошлось ему в 250 тысяч евро. Бизнесмен перенес три курса химиотерапии, а спустя несколько месяцев пересадку костного мозга.

“Я больше года провел в закрытых боксах для пациентов, имеющих иммунодефицит. Жена заходила во всем стерильном, дети тоже. Семья хорошо себя проявила. Дай им Бог здоровья за то, что меня спасали. Меня два раза откачивали адреналином. Я уходил. У меня было давление, два страшных сепсиса и далее по списку… Столько смертей насмотрелся… Был в гематологическом отделении, где больше всего умирают. Когда видишь, как все время увозят трупы, молишься Богу. Семья сделала коллаж с надписями: “Олег, ждем тебя дома”, “Папа, мы тебя ждем”. Я смотрел на него и думал: “Боже мой, хочу увидеть внуков. Хочу выжить”, — вспоминал предприниматель.