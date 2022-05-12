ФОТО | На концерте Metallica произошло маленькое чудо: женщина родила ребенка под музыку

По словам очевидца Джойса Фигейро, ребенок начал рождаться как раз тогда, когда прозвучала песня “Enter Sandman”. Женщина рассказала об инциденте газете Washington Post. По ее словам, врачи дали ей разрешение пойти на концерт, и она не могла подумать, что ребенок захочет родиться во время этого мероприятия. Джойс находилась в специальной секции стадиона в то время, когда начались роды.

“Я испытывала разнообразные эмоции. Я не могла быть к этому готова”, — описывает случившееся новоиспеченная мама. “В то же время я очень счастлива, потому что теперь я могу рассказать людям, что мой сын родился во время концерта Metallica. Это группа, которую я очень люблю”.

Джойс плохо помнит, что произошло. “Все было в тумане, все произошло так быстро”, — говорит она. Сразу после рождения ребенка мать увезли в больницу. В это время концерт закончился.