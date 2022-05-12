12.05.2022, 12:01
“Ты агрегат, Настя!” Волочкова показала, как качать пресс
ФОТО: screenshot - youtube
Балерина Анастасия Волочкова выложила видео в своих блогах, где показала подписчикам, как правильно качать пресс и делать растяжку с помощью тренажера.
“Каждый использует тренажеры по-своему. Я — в таком варианте. На этот тренажер, правда, не просто забраться, а сойти — еще сложнее! Но вы попробуйте, если такой есть у вас в доступе. Упражнение на растяжку и пресс очень эффективное!” — уверила она.
На видео звезда пребывает в хорошем настроении, демонстрируя (угадайте что? Правильно!) шпагат в необычном положении.