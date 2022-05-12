“Ты агрегат, Настя!” Волочкова показала, как качать пресс

“Каждый использует тренажеры по-своему. Я — в таком варианте. На этот тренажер, правда, не просто забраться, а сойти — еще сложнее! Но вы попробуйте, если такой есть у вас в доступе. Упражнение на растяжку и пресс очень эффективное!” — уверила она.