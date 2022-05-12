Алиса Фрейндлих — дважды прабабушка!

Внучка актрисы Анна Тарасова состоит в браке с актером Алексеем Мышинским уже пять лет. Пара воспитывает дочь Соню, которой скоро исполнится три года.

Анна Тарасова в соцсетях сообщила, что родила 9 мая сына весом более четырех килограмм и ростом 52 см.

“Боже, спасибо за все! Наш герой! В наших сердцах столько любви и благодарности”, — написала 26-летняя внучка 87-летней актрисы.

Также у Алисы Фрейндлих есть правнук, который появился в семье ее внука Никиты Владимирова.