12.05.2022, 16:00
Алиса Фрейндлих — дважды прабабушка!
ФОТО: screenshot - youtube
У звезды “Служебного романа” и “Тайны Снежной Королевы” Алисы Фрейндлих 9 мая родился правнук. Об этом стало известно из социальных сетей.
Внучка актрисы Анна Тарасова состоит в браке с актером Алексеем Мышинским уже пять лет. Пара воспитывает дочь Соню, которой скоро исполнится три года.
Анна Тарасова в соцсетях сообщила, что родила 9 мая сына весом более четырех килограмм и ростом 52 см.
“Боже, спасибо за все! Наш герой! В наших сердцах столько любви и благодарности”, — написала 26-летняя внучка 87-летней актрисы.
Также у Алисы Фрейндлих есть правнук, который появился в семье ее внука Никиты Владимирова.