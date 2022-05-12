“Плевок в сторону России”: Сергей Соседов раскритиковал Киркорова

“Это недальновидный поступок, это его не красит как артиста, как человека. Я считаю, что это плевок в сторону России, которая дала ему успех и популярность, и большие деньги”, — высказался Соседов. Он также добавил, что такому поступку нет оправдания.

“Сейчас, когда нас грубо отстранили, ехать туда — некрасиво. Аморально. Это говорит о том, что он не патриот, что он не уважает свою страну, которая дала ему все: славу, успех, огромные, несусветные деньги”, — объяснил свою позицию критик.

Напомним, что Киркоров решил приехать на конкурс в итальянский Турин несмотря на то, что Россию в этом году отстранили от участия. Сам Филипп сказал, что получил персональное приглашение.