Покончила с собой мама актрисы Эшли Джадд

“Сегодня мы, сестры, пережили трагедию. Мы потеряли нашу прекрасную маму из-за болезни. Мы разбиты и ощущаем глубокое горе. Мы знаем, что так же, как мы любили ее, она была любима своей публикой”, — написала актриса.

В недавнем интервью в программе “Доброе утро, Америка” стали известны шокирующие подробности. Эшли призналась, что ее мать покончила жизнь самоубийством, выстрелив из огнестрельного оружия. По ее словам, из-за своего психического заболевания Наоми не принимала любовь и заботу близких, она чувствовала только неуверенность в себе. Много лет женщина страдала от депрессии, последние 10 лет болезнь сопровождалась паническими атаками, тревогой и мыслями о суициде. Джадд принимала сильные психотропные препараты, в том числе литий, они вызывали сильные побочные эффекты.

“Ее мозг болел, физически болел. Мне поручили чрезвычайно трудную задачу — раскрыть вопрос о том, как умерла моя мать. Мы не хотим, чтобы это было частью сплетен, поэтому я сама говорю вам, что мама использовала огнестрельное оружие. Это часть информации, которой нам неудобно делиться”, — расказала Эшли Джадд.

Дайана Эллен Джадд (настоящее имя) родилась 11 января 1946 года в Ашленде, США. В 1983 году она вместе со своей старшей дочерью Вайнонной создала дуэт The Judds. С тех пор группа выпустила пять студийных альбомов, достигших платинового или золотого статуса. Дуэт был лауреатом пяти премий Grammy и других наград.

Ее дочь Эшли Джадд — известная актриса, широкая публика знает ее по фильму “Дивергент”. Эшли также была одной из первых, кто обвинил в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.