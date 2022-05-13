СМИ: “Вечерний Ургант” закрыт окончательно

“Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ. Ваня, люблю, и лучи поддержки”, — написала Собчак.

Некототрые российские СМИ добавляют, что декорации в студии, в которой проходили съёмки, впервые за 10 лет разбирают и вывозят из телецентра “Останкино”.

Впрочем, пресс-служба Первого канала уже успела опровергнуть эту информацию всего двумя словами — “собачья чушь”. Таким образом повторилась ситуация конца февраля: Собчак написала, что шоу закрыто, Первый канал опроверг, но война продолжается, поэтому вернуться в эфир оно пока не может.

“Вечерний Ургант” просуществовал в эфире почти 10 лет: первый выпуск вышел 16 апреля 2012 года.