Ольга Бузова угрожает вернуться в театр — но уже не в МХАТ

Преданные поклонники Ольги были сильно огорчены тем, что не смогут попасть на постановку со знаменитостью. Однако вполне возможно скоро у них снова появится возможность. На днях Бузова объявила о возвращении на сцену театра — правда, не уточнила, какого именно. Зато и роль должна быть побольше.

“В этом году было два театральных предложения. Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение. Но у меня есть антрепризный спектакль “Мужчина нарасхват”. Его играем редко, потому что все актеры очень востребованны и нас сложно собрать вместе”, — рассказала певица.