Режиссера “Настоящего детектива” и “Не время умирать” обвинили в домогательствах

Первой о неподобающем поведении Фукунаги публично заявила 23-летняя Рейчел Винберг. Она отреагировала на пост режиссера, которым он прокомментировал историю о деле “Роу против Уэйда”, определившем судьбу абортов в США. “Тем временем в Америке Верховный суд вот-вот подтолкнет нас на шаг ближе к войне с самими собой… узаконив войну против прав женщин”, — написал Фукунага.

Винберг возмутила попытка режиссера выступить в роли защитника прав женщин, и она опубликовала в инстаграме несколько сториз, в которых рассказала, как Фукунага преследовал ее. “Ему плевать на права женщин”, — написала она, добавив, что режиссер “несколько лет держал ее в страхе”. Винберг заявила, что состояла в отношениях с Фукунагой с 18 до 21 года, однако режиссер не хотел афишировать это и, в частности, просил девушку представляться его родственницей.

После этого о сексуальных домогательствах заявили Ханна и Кэйлин Лосч. По их словам, Фукунага, когда им было 20 лет, спрашивал у них, не хотят ли они заняться сексом втроем и заявлял, что инцест приемлем, “если это всех устраивает”.

Кэри Фукунага, снявший “Не время умирать” и “Настоящего детектива”, на обвинения пока не ответил. Он находится в Украине с гуманитарной миссией.