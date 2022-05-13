Украинская певица Тина Кароль пожелала Лепсу стать кормом для червей

Украинская певица, многолетний тренер украинской версии “Голоса” Тина Кароль жёстко высказалась в адрес Лепса. По её словам, она уже давно поняла, что это за человек, и рада, что много лет назад отказалась от него в роли продюсера. А возможно, и в каком-то ином качестве.