13.05.2022, 13:03
Украинская певица Тина Кароль пожелала Лепсу стать кормом для червей
ФОТО: screenshot - youtube
Певец Григорий Лепс отправился в Донбасс, чтобы посетить госпитали, где восстанавливаются раненые российские бойцы и мирные жители. Артист заявил, что намерен поддержать пострадавших монетой и подарить свои пластинки, — сообщают российские СМИ.
Украинская певица, многолетний тренер украинской версии “Голоса” Тина Кароль жёстко высказалась в адрес Лепса. По её словам, она уже давно поняла, что это за человек, и рада, что много лет назад отказалась от него в роли продюсера. А возможно, и в каком-то ином качестве.
“Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе “нет”. Заезжай поглубже, не убегай так быстро. Мы встретим тебя, как следует! Ты будешь пищей для червей”, — написала Кароль в инста-сториз.