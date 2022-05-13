Обиженный Иосиф Пригожин сравнил Евровидение с гей-парадом

По словам Пригожина, конкурс стал политическим и не интересен ему. “Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами. В момент, когда “Евровидение” становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать”, — заявил Пригожин.

Кроме того, он сравнил конкурс с гей-парадом. “Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде “Евровидения” я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку. Но там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого. Я не против этих людей, но против того, что нам мешают думать по-своему”, — сказал он.