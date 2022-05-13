13.05.2022, 16:00
Михаил Ефремов может вновь предстать перед судом
ФОТО: screenshot - youtube
Компания “АльфаСтрахование” подала в суд на отбывающего наказание актера Михаила Ефремова с требованием выплатить 756 тыс. рублей (11370 евро по сегодняшнему курсу), так как артиста признали виновным в смертельном ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.
До инцидента в центре Москвы Ефремов заключил с организацией договор об ОСАГО. После смертельного ДТП с участием актера компания выплатила компенсацию погибшему водителю Сергею Захарову, а также покрыла ущерб, причиненный автомобилю пострадавшего.
Суммарные выплаты составили 756 тыс. рублей. Так как Ефремова признали виновным в ДТП, компания обратилась в суд с требованием возместить средства.