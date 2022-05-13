Михаил Ефремов может вновь предстать перед судом

До инцидента в центре Москвы Ефремов заключил с организацией договор об ОСАГО. После смертельного ДТП с участием актера компания выплатила компенсацию погибшему водителю Сергею Захарову, а также покрыла ущерб, причиненный автомобилю пострадавшего.