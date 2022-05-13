Мать Прохора Шаляпина осуждена за взяточничество

Baza сообщала, что, по версии следствия, женщина, работая сестрой-хозяйкой в волгоградской клинической больнице №12, устраивала махинации с заключенными, которых отправляют в больницу на исправительные работы. Предположительно, она заполняла табеля о рабочем времени в обмен на денежное вознаграждение.

Суд освободил Колесникову от наказания за один эпизод взяточничества и два эпизода служебного подлога в связи с истечением срока давности.

“Мать, конечно, где-то нарушила закон по незнанию, но ту статью, которую они ей вменяют — за служебный подлог, взятки — это не так, она не имела должностных полномочий… Ну нельзя сестре-хозяйке вменять статьи, которые за воровство миллиардов вменяют. По каждой статье четыре года!” — возмущенно прокомментировал приговор Шаляпин. Он также добавил, что подобное наказание обычно дают высокопоставленным должностным лицам.

Шаляпин уверен, что его маме удалось избежать реального срока заключения из-за придания огласки делу. Также артист пояснил, что не намерен обжаловать приговор. “Я говорю спасибо судье и говорю свое резкое “фи”, свое презрение, можно сказать, некоторым людям, представителям Следственного Комитета”, — добавил он.