После конфликта Виктор Сухоруков ушел из театра

“В определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева”, — поделился актер.

Сухоруков позвонил коллеге после предложения исполнить одну из ролей, и тот накричал на него. “Евгений Князев — это мэтр Театра Вахтангова, одна из главных его звезд, столп, глыба, народный артист. Его уже можно ставить на золотой пьедестал в музее. Чего ему бояться. Я предполагаю тут разве что какую-то ревность”, — добавил актер.