Ливанов, Панкратов-Черный и другие: МИД Латвии расширил список “невъездных” россиян

Актер Борис Галкин заявил РБК, что введенный в отношении него запрет на въезд в Латвию отразится на его жизни прямым образом. “Я не смогу приехать на могилы своих родных — моего отца, матери, бабушки, сестры, моих друзей очень близких <…> Это, конечно, оскорбление в мой адрес и в адрес памяти моих родных и близких, которые тоже работали и жили не только во имя Советского Союза, но в первую очередь во имя Латвии”, — отметил он.