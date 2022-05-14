Ливанов, Панкратов-Черный и другие: МИД Латвии расширил список “невъездных” россиян
Латвия запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам. Об этом сообщил глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Список опубликован на сайте ведомства.
“Указанные лица российской культуры, работники отрасли активно поддерживают президента России”, — объяснили в МИД Латвии принятое решение.
В списке, в частности, фигурируют, Николай Бурляев, Василий и Аристарх Ливановы, Владимир Гостюхин, Александр Михайлов, Александр Панкратов-Чёрный, Борис Щербаков, Виктор Раков, Александр Пашутин, Борис Галкин, Игорь Петренко, Юрий Кара, Сергей Варчук.
Актер Борис Галкин заявил РБК, что введенный в отношении него запрет на въезд в Латвию отразится на его жизни прямым образом. “Я не смогу приехать на могилы своих родных — моего отца, матери, бабушки, сестры, моих друзей очень близких <…> Это, конечно, оскорбление в мой адрес и в адрес памяти моих родных и близких, которые тоже работали и жили не только во имя Советского Союза, но в первую очередь во имя Латвии”, — отметил он.