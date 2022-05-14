Канье Уэст обиделся на Ким Кардашьян за то, что она назвала его… рэпером

Уэст подчеркнул, что заслуживает уважения к себе, особенно если Кардашьян говорит о нем на публике. Телезвезда призналась, что музыканту было непросто услышать о разводе, в то время как Уэст даже не видел соответствующих документов.

“Ему пришлось нелегко, когда он услышал это. И я понимаю, что он не заслужил. Но факт остается фактом, мы в разводе. Уверена, нам придется несладко из-за этого”, — отметила Кардашьян.

В феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. В ноябре в сети появились слухи о том, что предпринимательница встречается с Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки, юморист стал часто появляться в окружении Кардашьян. Несмотря на бракоразводный процесс, Уэст не раз утверждал, что хочет вернуть бывшую жену.