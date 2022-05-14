Лянка Грыу рассталась с мужем

В недавнем интервью Лянка Грыу рассказала о том, как вылечила своего единственного сына Максима, которому несколько лет назад поставили диагноз “аутизм”. Мальчику требовалось специфическое и сложное лечение, поэтому пара переехала за границу.

“Когда ребенку нужна поддержка и вы находитесь в чужой стране, личные проблемы и неурядицы уходят на второй план. Мы с Мишей понимали, что это испытание надо пройти. Но, к сожалению, не хватило чего-то, чтобы и дальше оставаться вместе как семья. При этом сейчас мы в хороших отношениях, в том числе творческих, потому что Михаил — режиссер “Теста на беременность”, где я играю одну из главных ролей. Мы работали над этим проектом, будучи уже просто коллегами. Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий”, — откровенно говорит Лянка.

Актриса не уточнила, когда именно в браке произошел перелом. Но, судя по всему, все случилось спокойно и без истерик, раз об этом знали только близкие и родные люди. Интересно, что и какой-то одной причины Грыу выделить не может, просто они с мужем поняли, что лучше двигаться дальше по отдельности.

“Мне очень сложно выделить какую-то одну причину. Просто приходит понимание, что пора. Важно, чтобы решение было основано не на страхе будущего, а на честности. Конечно, страшно. Ведь вы проросли друг в друга настолько, что это как часть тебя, все равно что жить дальше без своей руки или ноги. Но, думаю, в дальнейшем мы с Мишей будем ощущать себя счастливее и лучше — как друзья, как родители нашего ребенка, нежели как пара. Это было честным решением по отношению друг к другу”, — объясняет Грыу.