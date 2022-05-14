После коронавируса и комы режиссер Андрей Звягинцев прикован к инвалидному креслу

Впервые за долгий период Андрей Звягинцев заявил о себе в медиапространстве — в YouTube-шоу Антона Долина. 58-летний режиссер появился в программе на инвалидной коляске. Сценарист поведал, что же с ним произошло.

Летом прошлого года его состояние резко ухудшилось. “Первого июля я был в клинике, восьмого попал в реанимацию. Я помню лицо доктора, как во сне это все было, я потому его и запомнил, который спасительным жестом вынул меня из этого состояния. Теперь мы с ним очень крепко дружим, — признался он. — Где-то в конце сентября, спустя 40 дней или больше, меня стали выводить из комы. Это тоже долгий процесс, когда тебя выводят из комы”.

Хоть самое страшное позади, Звягинцев с трудом справляется с новой реальностью. “Мое пространство и время теперь — полтора-два метра — кровать в клинике. Я прикован, можно сказать, к ней и с нее не встаю”, — добавил режиссер. Андрей Петрович шокирован тем, как все изменилось в одночасье: “Моя жизнь круто поменялась и сказать, что это просто болезнь или неудачное совпадение некоторых обстоятельств — мало сказать, потому что в буквально смысле меня вынули с того света”.

Звягинцев уверен, если бы он не обратился за помощью вовремя, он бы не выжил. “Но первым врачом, которому я позвонил, когда у меня началась температура. Я позвонил, слава Богу, у меня был прекрасный пульмонолог в записной книжке. Он мне сказал, что немедленно надо госпитализироваться. Я вовремя успел услышать его голос”, — отметил он.