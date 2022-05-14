14.05.2022, 17:30
В Новом рижском театре будет поставлен моноспектакль с Чулпан Хаматовой
ФОТО: screenshot - youtube
Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поставит моноспектакль “Post Scriptum” с актрисой Чулпан Хаматовой в главной и единственной роли. Премьерные показы пройдут уже через месяц — с 15 по 19 июня. Об этом сообщает журнал “Театр”.
Отмечается, что в постановке будет затронута тема “совести, сознания и подсознания России (и не только) в контексте последних событий”. Текст спектакля будет составлен по публикациям журналистки Анны Политковской, а также вырезанной главе из романа Федора Достоевского “Бесы”.
Спектакль “Post Scriptum” пройдет на русском языке с латышскими субтитрами.
Чулпан Хаматова начала работать в труппе Нового Рижского театра в марте — после того, как уехала из России и покинула “Современник”.