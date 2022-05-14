В Новом рижском театре будет поставлен моноспектакль с Чулпан Хаматовой

Отмечается, что в постановке будет затронута тема “совести, сознания и подсознания России (и не только) в контексте последних событий”. Текст спектакля будет составлен по публикациям журналистки Анны Политковской, а также вырезанной главе из романа Федора Достоевского “Бесы”.