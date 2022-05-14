14.05.2022, 19:00
Ричард Гир выставил автомобиль на продажу: выручка пойдет в помощь Украине
Foto: Jakub Kaminski via www.imago-images.de, imago images/Eastnews
Голливудский актер, звезда романтической комедии “Красотка” Ричард Гир выставил на аукцион свой кабриолет Jaguar XK-8 1999 года выпуска. Об этом сообщается на сайте автомобильного аукциона Bring A Trailer.
Вырученные деньги он отправит некоммерческим организациям, поддерживающим пострадавших во время специальной операции на Украине.
У автомобиля 4-литровый двигатель, пятиступенчатая коробка передач, менее 50 тыс. км пробега.
В салоне машины установлены кожаные сиденья, стереосистема, деревянные панели, климат-контроль. Начальная ставка за авто — $29 тыс.