Умер певец Ренат Ибрагимов

14 мая в возрасте 74 лет умер народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов. Об этом сообщает издание “Бизнес Онлайн”. Ренат Ибрагимов находился у себя дома в Москве в кругу семьи, когда ему стало плохо с сердцем, он скончался до приезда скорой помощи.