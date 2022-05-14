14.05.2022, 20:57
Умер певец Ренат Ибрагимов
ФОТО: screenshot - youtube
14 мая в возрасте 74 лет умер народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов. Об этом сообщает издание “Бизнес Онлайн”. Ренат Ибрагимов находился у себя дома в Москве в кругу семьи, когда ему стало плохо с сердцем, он скончался до приезда скорой помощи.
Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове, его отец был военным. После увольнения со службы глава семейства перевёз семью в Казань.
В 1973 году Ибрагимов окончил Казанскую государственную консерваторию и начал свой творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
Всесоюзная популярность пришла к Ибрагимову после его участия в конкурсе песни “Красная гвоздика” в Сочи в 1975 году, где Ренат Ибрагимов получил главную премию.
В возрасте 50 лет артист переехал в Москву, где основал “Театр песни Рената Ибрагимова”.