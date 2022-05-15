15.05.2022, 11:20
Иосиф Пригожин задумался о создании российского аналога Евровидения
ФОТО: screenshot - youtube
В международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2022 году Россия не участвовала — страну отстранили в связи с “обеспокоенностью организации” по поводу “беспрецедентного кризиса на Украине”. Но привычка осталась. Вот и Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности создать свое “Евровидение”.
“Надо создать свой конкурс вместо “Евровидения”. Я готов сделать свой конкурс “Евровидение”, у меня есть много опыта”, — заверил Пригожин.
Продюсер напомнил, что в 1995 году он придумал и организовал российскую музыкальную премию “Золотой граммофон”.
Будет этот возможный конкурс внутрироссийским или туда позовут Беларусь, “ДНР”, “ЛНР” и Северную Корею, Пригожин пока не уточнил.