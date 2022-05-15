Иосиф Пригожин задумался о создании российского аналога Евровидения

В международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2022 году Россия не участвовала — страну отстранили в связи с “обеспокоенностью организации” по поводу “беспрецедентного кризиса на Украине”. Но привычка осталась. Вот и Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности создать свое “Евровидение”.