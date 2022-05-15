Вот и сказочке конец: сериал “Зачарованные” закрывается. А заодно и “Династия”

“Зачарованные”, вдохновленные одноименным сериалом 1998-2006 года, выдержали четыре сезона. Главные героини сериала — три сестры, после смерти матери обнаруживающие у себя магические способности.

“Династия” была ремейком одноименного сериала, выходившего на телеканале ABC с 1981 по 1989 год. В новой “мыльной опере” в центре сюжета находилось противостояние богатой наследницы Фэллон Кэррингтон с мачехой-испанкой Кристал.