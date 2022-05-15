15.05.2022, 13:00
Вот и сказочке конец: сериал “Зачарованные” закрывается. А заодно и “Династия”
ФОТО: screenshot - youtube
Перезапущенные сериалы “Зачарованные” и “Династия” закрыты на телеканале CW, сообщает Variety. Также было принято решение о закрытии сериалов “Розуэлл, Нью-Мексико” и “Во тьме”.
“Зачарованные”, вдохновленные одноименным сериалом 1998-2006 года, выдержали четыре сезона. Главные героини сериала — три сестры, после смерти матери обнаруживающие у себя магические способности.
“Династия” была ремейком одноименного сериала, выходившего на телеканале ABC с 1981 по 1989 год. В новой “мыльной опере” в центре сюжета находилось противостояние богатой наследницы Фэллон Кэррингтон с мачехой-испанкой Кристал.