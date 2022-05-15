Бритни Спирс потеряла ребенка

“С глубочайшей грустью мы вынуждены сообщить, что потеряли нашего чудесного малыша на раннем сроке беременности. Это опустошающее время для любого родителя. Возможно, нам следовало подождать, прежде чем сообщать хорошие новости, но мы были очень взволнованы и хотели поделиться радостью“ — написала певица.

О том, что Бритни Спирс беременна, стало известно в апреле. Ребенок был долгожданным — в те годы, когда певица находилась под опекой отца, она не могла ни выйти замуж, ни родить.

Спирс и Асгари добавили, что будут искать поддержку друг в друге и что они по-прежнему рассчитывают на пополнение в семье в будущем.