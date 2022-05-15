Битва династий: Запашный против Ширвиндта

“Я его не могу назвать адекватным ведущим, потому что слышал не раз его высказывания, которые не являются олицетворением адекватности. Относиться к Михаилу Ширвиндту, который активно позорит своего отца, серьезно нельзя”, — подчеркнул Запашный.

Он также добавил, что ему стыдно разговаривать на подобную тему. По мнению артиста цирка, не стоит бояться говорить “идиотам” о том, что они “идиоты”. Ответ Ширвиндта получился не менее издевательским, но более изящным. “Он мне неинтересен. Его воспитал дрессировщик, а меня — мой отец”, — отрезал телеведущий.